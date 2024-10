Cor 6 ottobre 2021 Caos mensa: lunedì la commissione Si riunirà il prossimo lunedì la competente commissione consiliare IV presieduta da Peppinetto Musu. La convocazione urgente era stata sollecitata dall´opposizone a causa dei gravi disservizi registrati all´avvio del servizio



ALGHERO - Ancora polemiche ad Alghero a causa della falsa partenza del servizio mensa nelle scuole pubbliche di Alghero. Situazione che non va meglio martedì e oggi (mercoledì): ancora ritardi e lamentele. Un fatto che ha registrato la forte presa di posizione dei consiglieri comunali di opposizione, con la richiesta urgente della competente Commissione e un'interrogazione all'attenzione dell'Amministrazione comunale. Riunione che si terrà lunedì prossimo, così come deciso dal presidente Peppinetto Musu (Fi). Nel frattempo Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto e Ornella Piras hanno protocollato una dettagliata interrogazione consiliare chiedendo quali siano le ragioni del caos, quali le iniziative per superare i disservizi e le motivazioni per cui ancora oggi non sia stata costituita la commissione mensa, prevista nel capitolato d'appalto.