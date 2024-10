S.A. 8 ottobre 2021 Serale al Manno, al via lezioni gratuite La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata entro il 25 Ottobre. Le lezioni di latino e greco avranno cadenza settimanale per una durata di un’ora e mezza e si terranno presso la sede dello storico liceo cittadino



ALGHERO - Il Liceo Classico G. Manno di Alghero, nella consapevolezza che le scuole non siano solo agenzie di formazione, ma debbano avere un ruolo di centralità per l’intera comunità, come risorse promotrici di cultura, offrirà da novembre prossimo un corso serale gratuito di greco e latino per adulti. L’obiettivo è quello di avvicinare una più ampia utenza ad una prima conoscenza delle lingue e delle culture classiche, che rappresentano le fondamenta più antiche e profonde della nostra civiltà.



Gli incontri avranno cadenza settimanale per una durata di un’ora e mezza e si terranno presso la sede dello storico liceo cittadino. Il modulo per la domanda d’iscrizione è scaricabile dal sito dell'istituto, sezione “progetti”, Liceo Classico-Linguistico. La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata entro il 25 Ottobre 2021 all’indirizzo mail iscrizionigrecolatinoaho@gmail.com.