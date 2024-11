G.P. 12 ottobre 2021 Nemapress presenta Ambrogi a Roma La Nemapress torna ad organizzare dal vivo la presentazione dei suoi autori in libreria. Martedì 12 ottobre alle ore 18,30 alla Tomo Libreria Caffè a Roma , Neria De Giovanni introduce e conversa con Guido Ambrogi per il suo libro “Santi a Roma”



ALGHERO - La Nemapress, edizioni con sede ad Alghero e Trastevere, inizia una proficua collaborazione con la Tomo Libreria Caffè di Roma, che vedrà almeno un evento al mese con le pubblicazioni e gli autori della Casa editrice. Martedì 12 ottobre alle ore 18,30 alla Tomo Libreria Caffè, via degli Etruschi, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma , Neria De Giovanni introduce e conversa con Guido Ambrogi per il suo libro “Santi a Roma”.



«Dal primo gennaio al 31 dicembre sono elencati, giorno per giorno, i santi ricordati e accanto è indicato dove recarsi per venerare: il corpo, le reliquie e le immagini - scrive la scrittrice Danila Marsotto nella prefazione - Ho pensato subito: che bella Guida! Guida perché ha uno schema da elenco telefonico seguendo i giorni del calendario e perché, soprattutto, al giorno lega una memoria. Per chi è forestiero, ma anche per noi romani è la possibilità di poter dire una preghiera dedicata in quel preciso giorno. E prima di tutto è la possibilità di andare a trovare Gesù. Ringrazio Guido Ambrogi che, con questo suo libro, mi permette, tutti i giorni, buttando un occhio la mattina, di dire: “Guarda oggi, 4 novembre, sono proprio dalle parti di via del Corso e posso passare nella chiesa dei SS. Ambrogio e Carlo al Corso per andare a dire una preghiera a San Carlo!»



Prossimi appuntamenti a novembre e dal 4 all’8 dicembre consueta partecipazione, con il proprio Stand, alla Fiera Nazionale del libro Più libri Più libri alla Nuvola dell’EUR. L’ingresso all’evento di oggi, martedì 12 ottobre, è libero fino a concorrenza dei posti e con esibizione di Green Pass.



Nella foto: Neria De Giovanni