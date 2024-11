S.A. 13 ottobre 2021 Rotte a Volotea: sindacati preoccupati La preoccupazione dei sindacati in attesa dell'ufficialità nell'assegnazione delle rotte in continuità alla compagnia low cost spagnola nelle parole dell segretario generale della Uiltrasporti sarda, William Zonca, e del segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu



CAGLIARI - In attesa dell'ufficialità dell'assegnazione delle rotte aeree in continuità tra la Sardegna e la Penisola i sindacati avevano manifestato la loro preplessità sulla scelta di Volotea. «Le decisioni sulle rotte da e per la Sardegna non possono basarsi solo su un fattore economico di ribasso ma hanno fondamentale importanza i servizi che verranno erogati dal vettore che si aggiudicherà i collegamenti - afferma il segretario generale della Uiltrasporti sarda, William Zonca - non faremo un passo indietro se non verranno garantiti i servizi conquistati in questi anni dai sardi. È inammissibile che questi vengano dispersi per motivi puramente economici. La continuità territoriale aerea deve guardare prima ai servizi e poi ai costi economici».



Per il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu «i sardi non potranno fare a meno di orari, frequenze e servizi rispettosi dei bisogni dei sardi. Verificheremo nei prossimi giorni se tutto questo la compagnia Volotea sarà in grado di offrirlo oppure se i sardi dovranno iniziare a preparare la carta bollata per inviare eventuali ricorsi». «Di certo, chiude Boeddu, non si doveva arrivare sino a questo punto».



Nella foto: Arnaldo Boeddu