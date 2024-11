Cor 13 ottobre 2021 Caditoie e alvei, pulizia ad Alghero Lavori di pulizia caditoie e alvei di fiumi e torrenti di competenza Comunale: proprio in questi giorni si sta intervenendo nella restante parte della città ed in particolare in quelle zone dove confluiscono le acque piovane che arrivano dalle strade periurbane di Valverde e La Scaletta



ALGHERO - Sono oltre 500 le caditoie su cui l'amministrazione Comunale algherese è già intervenuta nei mesi di agosto e settembre concentrando gli interventi sulla parte bassa della città dove il deflusso d'acqua piovana è maggiore. Proseguono i lavori e proprio in questi giorni si sta intervenendo nella restante parte della città ed in particolare in quelle zone dove confluiscono le acque piovane che arrivano dalle strade periurbane di Valverde e La Scaletta. Saranno in totale circa 2500 gli interventi a lavoro finito.



Venerdi 15 ottobre, invece, prenderanno il via i lavori di pulizia degli alvei fluviali di competenza comunale. I lavori son stati affidati a seguito di gara per un importo di circa 115.000 euro e, come previsto dalle norme, potranno prendere avvio solo a margine della stagione antincendio. I tempi non possono esser anticipati eccessivamente sia per i rischi connessi agli incendi sia perché gli interventi prematuri potrebbero poi richiederne successivi per via della celere ricrescita della vegetazione.



L'Assessorato all'Ambiente ricorda che le norme già prevedono che i proprietari dei terreni fronte strada debbano occuparsi autonomamente della pulizia del proprio tratto. «Su questo aspetto della tenuta dell'ambiente, nei prossimi giorni saranno avviati dei controlli specifici anche da parte della Compagnia Barracellare e non è esclusa l'opportunità di emettere apposita ordinanza».



Nella foto: Andrea Monti, assessore Ambiente comune di Alghero