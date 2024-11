17 ottobre 2021 Cada dia: 17 ottobre 1866



I documenti del 1800, conservati negli archivi della città di Alghero, ricordano spesso iI porto o Piazza Civica per iI commercio del pesce e piazza della "Carra" o del Teatro per quello del grano. Le due piccole piazze costituivano, soprattutto nel medioevo, i principali poli della vita civica urbana e ospitavano i più importanti palazzi del tempo come iI palazzo della Dogana e la casa del Consiglio. In un documento del 17 ottobre del 1866 è citata anche Piazza del Municipio, allora chiamata della "Pescheteria", utilizzata a partire dalla seconda metà del 1800 per scaricare le merci in arrivo.