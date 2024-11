Cor 14 ottobre 2021 Pivarada, candidature per il comitato Il Comitato di Quartiere Pivarada di Alghero rinnova gli ordini statutari. Sabato l´assemblea si aprirà con la relazione del presidente uscente, Antonio Gianorso. Seguirà il dibattito pubblico e la presentazione delle candidature, organizzazione e data delle elezioni



ALGHERO - Assemblea Generale degli abitanti ed esercenti del Quartiere Pivarada di Alghero, convocata per la giornata di sabato 16 ottobre 2021 (ore 17 in seconda convocazione), presso la sala riunioni del Quarté Sayal di via Garibaldi. Sono aperte le candidature per gli organismi statutari: Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri per la durata triennale. Il termine per presentare le candidature è fissato a prima dell'inizio dell'Assemblea, utilizzando l'apposito modulo reperibile sulla pagina social ufficiale del Comitato. Sabato l'assemblea si aprirà con la relazione del presidente uscente, Antonio Gianorso (nella foto). Seguirà il dibattito pubblico, la presentazione delle candidature, e l'organizzazione delle elezioni.