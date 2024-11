Cor 15 ottobre 2021 Giornate del Fai: riapre il Forte Sant’Andrea Il complesso, eretto nel 1790, si trova nel pieno centro storico dell’isola de La Maddalena e nel febbraio del 1793 fu protagonista della sua strenua difesa quando, agli ordini di un ancor giovane Napoleone Bonaparte, i franco-corsitentarono diimpadronirsi delle isole



LA MADDALENA - Sabato 16 ottobre, nell’ambito delle giornate di Autunno del FAI, riaprirà al pubblico il Forte Sant’Andrea, una delle prime fortificazioni militari dell’Arcipelago di La Maddalena. Il complesso, eretto nel 1790, si trova nel pieno centro storico dell’isola e nel febbraio del 1793 fu protagonista della sua strenua difesa quando, agli ordini di un ancor giovane Napoleone Bonaparte, i franco-corsitentarono diimpadronirsi delle isole.



Fu, in seguito, dura prigioneper i contestatori politici che nel 1812 avevano progettato una rivolta contro il governo sabaudo a Cagliari. A partire dal 1864, divenne carcere mandamentale: in questa veste arrivò fino agli anni Settanta del Novecento per essere poi definitivamente chiuso. La riapertura del sito vedrà la collaborazione degli studenti dell’Istituto Superiore “G. Garibaldi” che, sotto il coordinamento della prof. ssa Giovanna Sotgiu, accompagneranno i visitatori alla scoperta di un bene storico e monumentale ancora poco noto al grande pubblico.



Il progetto, denominato “Apprendisti ciceroni” rientra nelle attività di PCTO programmate dalla

scuola e consentirà agli alunni di completare il proprio curriculum di competenze trasversali in

vista degli esami di maturità. Il forte sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e dalle 15.00 alle 17.30. Il tour avrà una durata di circa 50 minuti. Il punto d’incontro per l’accesso - per il quale sarà richiesta l’esibizione del Green Pass - è fissato presso il piazzale dell’Artiglieria.