Cor 15 ottobre 2021 «Rifiuti, pronti a scelte importanti» Igiene urbana, bilancio di fine estate ed esame delle proposte di miglioramento del servizio. Giovedì l´incontro in comune ad Alghero con la ditta appaltatrice



ALGHERO - Maristella, San Giuliano, Su Contu, Carrabuffas, Monte Agnese, Valverde, Salondra e Calabona sono le zone dell'agro su cui l'Amministrazione algherese è già intervenuta apportando, con successo in termini di decoro e percentuali di raccolta, modifiche al sistema di conferimento e raccolta. Scelte adottate in base alle caratteristiche dei luoghi, all'antropizzazione delle aree e che hanno tenuto conto anche del principi di economicità per la pubblica amministrazione e che variano dal porta a porta, all'apertura del più vicino Ecocentro, fino all'uso delle isole itineranti.



«E' intendimento dell'amministrazione, ora che si sta lasciando alle spalle la stagione estiva, iniziare a ragionare su soluzioni diverse anche per le restanti zone dove insistono ancora batterie di cassonetti a cielo aperto o dove son presenti le cosiddette ecologiche» afferma l'Assessore all'Ambiente Andrea Montis (nella foto).



«Oggi si è svolto l'incontro con la ditta su questo tema per capire quelle che possono esser le proposte sul campo e - precisa Montis - terremo conto delle esigenze di tutti, per arrivare comunque, poi, a fare delle scelte che tengano conto di esigenze generali. Intanto anche nel mese di settembre prosegue il trend positivo per la raccolta differenziata che ha segnato il dato del 72.6% fissando la media annuale poco al di sotto del 72% e quindi con quasi certezza oltre il 70% che permetterà di ottenere la premialità» assicura l'Assessore.