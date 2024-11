S.A. 15 ottobre 2021 Alghero-Milano decolla il primo volo Volotea Decollati questa mattina i primi voli della nuova continuità territoriale. I veivoli erano già presenti da ieri sera nello scalo Riviera del Corallo. Intanto proseguono le polemiche dai social al Consiglio regionale



ALGHERO - E' decollato questa mattina alle 7 il primo volo Volotea della nuova continuità territorale da Alghero con direzione Milano-Linate; un quarto d'ora più tardi è stato seguito da quello diretto a Roma-Fiumicino. I veivoli erano già presenti da ieri sera nello scalo Riviera del Corallo che diventa la terza base sarda della compagnia low cost, dopo Cagliari e Olbia.



Intanto non si placano le polemiche in terra: Ita ha presentato un ricorso al Tar contro la Regione Sardegna che ha escluso la nuova compagnia italiana (nata dalle ceneri di Alitalia) dalla procedura negoziata, a vantaggio della low spagnola. Ma non sono gli unici strascichi di un'aggiudicazione controversa che rimbombano dai social fino all'Aula del Consiglio regionale.



La segnalazione di alcune incogruenze nella vendita dei biglietti arriva dal Capogruppo in Consiglio dei Progressisti Francesco Agus, in particolare il costo di alcuni servizi che da contratto dovrebbero essere compresi nella tariffa: 10 euro per il check-in in aeroporto; 5,5 la scelta dei posti; 7 euro per l’imbarco prioritario senza dover imbarcare il bagaglio a mano in aeroporto; 12 euro per l’opzione "flex" che consente di effettuare cambi sul volo sino a 4 ore prima della partenza.



La richiesta immediata è quella di far rispettare il contratto: «chiediamo che la Regione intervenga subito per il rispetto tassativo di quanto previsto dal bando di gara. Oppure chiarire, questa volta senza bugie, chi è per quale motivo abbia deciso di ridurre i servizi per cittadini sardi nel nuovo bando».