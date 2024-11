Cor 16 ottobre 2021 Over 80 e fragili: terza dose al Mariotti Vaccini Covid-19, via libera alla terza dose per over 80 e fragili nell´hub del Mariotti nel comune di Alghero. Dal 19 ottobre la prenotazione delle cosiddette dosi “booster”. L´appello del sindaco: vaccinarsi



ALGHERO - Somministrazione dosi addizionali e dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars CoV-2 / Covid 19: Come autorizzato delle autorità sanitarie, è già possibile la somministrazione della terza dose di vaccino per gli ultraottantenni e fragili con prenotazione attraverso il sistema poste (n. 800009966 dalle 8 alle 20). Dal 19 ottobre la prenotazione delle cosiddette dosi “booster” sarà possibile con le medesime modalità (attraverso sistema Poste Italiane ) anche per esercenti delle professioni sanitarie ed operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie sociosanitarie e socio assistenziali, sia pubbliche che private .



L’Hub Mariotti con apertura dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 14 continua la campagna di vaccinazione anche per chi deve ancora provvedere ad eseguire la prima somministrazione. Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Hub vaccinale, che continua a svolgere la sua attività con efficacia. Per chi non ha ancora provveduto alla vaccinazione non c’è bisogno di prenotazione, è necessario semplicemente recarsi presso il centro muniti di tessera sanitaria.



Le direttive dell’Assessorato alla Sanità della Regione prevedono il via libera anche alle vaccinazioni per il personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. Adempimento, questo, già eseguito con celerità per tutti gli ospiti e operatori dei centri di Alghero, grazie alla tempestiva programmazione da parte della dirigenza del distretto. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori comunicazioni relative alle fasce di età dei soggetti vaccinabili. «L'auspicio è che oltre ai cittadini a cui è dedicata la terza dose, molti altri che ancora non hanno provveduto a vaccinarsi, per diversi motivi, si rechino presso l’Hub cittadino per ottenere la somministrazione» le parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci.