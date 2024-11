S.A. 17 ottobre 2021 Volotea cerca personale per la Sardegna Il vettore spagnolo cerca candidati con e senza certificato per il ruolo di Cabin Crew member e Senior Cabin crew member in Sardegna, da impiegare nei nuovi collegamenti in continuità territoriale



ALGHERO - Volotea cerca personale in Sardegna. La compagnia low cost spagnola, dopo l'aggiudicazione delle tratte aeree in continuità territoriale rilancia sui suoi canali social un avviso per la ricerca di candidati da impiegare nei nuovi collegamenti per Roma Fiumicino e Milano Linate. Il vettore spagnolo, che dopo l'apertura delle basi a Cagliari e Olbia aprirà anche la terza ad Alghero, fa sapere di stare «cercando candidati con e senza certificato per il ruolo di Cabin Crew member e Senior Cabin crew member in Sardegna, Italia (Cagliari, Olbia e Alghero)». L'annuncio completo sul sito internet della compagnia.