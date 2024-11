S.A. 18 ottobre 2021 Serie B Basket: Alghero travolta a Selargius Tra le algheresi partita in salita fin dai primi secondi dopo il serio infortunio alla caviglia di Deborah Galluccio. Prossima gara in casa al PalaManchia Sabato 23 contro la corazzata Virtus



ALGHERO - Terza Giornata della Serie B iniziata subito male per la Costruzioni Valentino Srl Alghero a Selargius contro il S.Salvatore. Dopo appena 40 secondi usciva per un serio infortunio alla caviglia Deborah Galluccio, e la partita di per se già dura e proibitiva si metteva ancora più in salita.



Le ragazze subiscono il contraccolpo dell’infortunio e la partenza non è delle migliori e chiudono 24 a 6 il 1°tempo. L’ex di turno, nata cestisticamente nella Pallacanestro Alghero, Camilla Demetrio Blecic ,a tratti immarcabile, chiuderà la gara con 22 punti miglior realizzatrice . Il 2° tempo chiude 39 a 18, giocato senz’altro meglio e con più determinazione.



Il 3° e 4° tempo corrono veloci con un parziale di 27 a 12e la gara si chiude 66 a 30. Prossima gara in casa al PalaManchia Sabato 23 alle ore 19 contro la corazzata Virtus.



S.Salvatore Selargius-Costruzioni Valentino Srl Alghero 66-30

San Salvatore Selargius: Melis, Poddighe 2, Vargiu 7, Valenti 6, Lapa 7, Matta, Loddo 2, Corongiu 11, Demetrio Blecic 22, Porcu 6, Usai 3, Uda. All. Cinus.

Scuola Add. Pall. Alghero: Sini 6, Squintu 10, Galluccio D., Atanasio 2, Imbrea, Galluccio F. 4, Caria 2, Caneo 2, Natoli, Sannia 4. All. Mastropietro.

Arbitri: Ambu e Putzulu.

Parziali: 24-6; 15-12; 11-6; 16-6.



Nella foto: Galluccio Deborah