video Cor 18 ottobre 2021 La poesia del lunedì: José Emilio Pacheco Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau







E ora una digressione. Consideriamo

quella variante dell’amore

che amore non può mai chiamarsi.



Sono istanti isolati senza futuro.



Nella città dove starò tre giorni

c’incontriamo.

Scambiamo cento parole.



Ma una luce negli occhi, un silenzio

o le mani che sfiorano al commiato

accendono l’immaginazione.



Senza motivo o causa uno suppone

di essere giunto troppo presto o troppo tardi

e si dispiace (“non averti conosciuto”).



E involontariamente riempi la tua nicchia esatta

in un celibe harem d’ombra e fumo.



Intoccabile,

incorruttibile al giogo dell’amore.

Viva in quello che De Rougemont ha chiamato

il possesso attraverso la perdita.



_ José Emilio Pacheco _

