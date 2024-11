G.P. 19 ottobre 2021 Salute a Nuoro: battaglia Dem «Se la Giunta Regionale vuole smantellare gli Ospedali di Nuoro e Sorgono, che lo dica chiaramente», afferma il Consigliere Deriu, primo firmatario di un´interrogazione , sottoscritta da tutti i consiglieri Dem, rivolta alla Giunta regionale in merito alla grave situazione della sanità territoriale e dell’intero sistema dei servizi per la salute nell’intera provincia



NUORO - «Se il Presidente Solinas e l'assessore Nieddu vogliono smantellare l'ospedale San Francesco di Nuoro e l'ospedale San Camillo di Sorgono, presidi sanitari di riferimento per tutti i cittadini della provincia, che lo dicano in maniera esplicita. Noi non siamo d'accordo e ci batteremo per salvare ciò che resta della sanità nuorese». Lo afferma Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico e primo firmatario di un'interrogazione , sottoscritta da tutti i consiglieri Dem, rivolta alla Giunta regionale in merito alla grave situazione della sanità territoriale e dell’intero sistema dei servizi per la salute nell’intera provincia.



«Da troppo tempo il San Francesco e il San Camillo si trovano in un grave stato di emergenza, con numerosi reparti chiusi e disservizi, fino alla sospensione delle attività di emergenza urgenza – spiega Deriu, che sul tema ha già sollecitato in diverse occasioni la Regione – Una situazione che genera numerosi problemi ai cittadini, ai quali viene di fatto limitato il diritto alla salute, compromettendo l’accesso alle cure e provocando innumerevoli conseguenze, spesso fatali».



«Io e i colleghi del Gruppo del Partito Democratico – prosegue l'esponente Dem – abbiamo a lungo segnalato, e continueremo a farlo, la situazione in cui versa la sanitaria nuorese, ma allo stato attuale non risulta alcun tentativo di soluzione delle numerose criticità”. Un silenzio, quello della Giunta regionale, che ha spinto i consiglieri del PD a presentare un'interrogazione per sapere “se rientra nelle intenzioni del Presidente della Regione e dell'Assessore alla sanità, lo smantellamento dell’ospedale San Francesco di Nuoro e dell’ospedale San Camillo di Sorgono – conclude Deriu - Su questo tema continueremo la nostra battaglia perché è in ballo il futuro della sanità nuorese e il sacrosanto diritto alla salute dei cittadini».



Nelal foto: consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Deriu