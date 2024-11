22 ottobre 2021 Cada dia: 22 ottobre 1964



Il Consiglio direttivo dell'Azienda di Soggiorno di Alghero presentò alla Regione formale richiesta per l'apertura di una casa di gioco nel territorio comunale, in linea con quanto era stato fatto da Saint Vincent in Valle d'Aosta e Taormina in Sicilia, località dove già funzionavano i casinò in seguito ad una apposita autorizzazione regionale. Da Cagliari però non si ebbe nessuna risposta. Il fine della sua apertura era duplice: far convergere su Alghero nuove correnti turistiche e sostenere il deficit del bilancio comunale.