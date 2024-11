S.A. 20 ottobre 2021 Massimo Onofri ospite ad Alghero E´ un taccuino di viaggio, il diario intimo di uno scrittore che si confronta con i propri fantasmi e con l’ombra incombente di un «male oscuro». Appuntamento il 22 ottobre nella libreria Cyrano



ALGHERO - Venerdì 22 ottobre alle 19,00 Francesco Borrasso sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano per presentare, accompagnato da Massimo Onofri, “Isula", il suo libro appena pubblicato dalle edizioni ES "Isula" è un taccuino di viaggio, il diario intimo di uno scrittore che si confronta con i propri fantasmi e con l’ombra incombente di un «male oscuro», durante un soggiorno imprevisto in un’isola che diventa esilio dell’anima, dove i luoghi sembrano incarnare tutto il bene e tutto il male della vita.



Francesco Borrasso parla di sé e di ciò che lo circonda con la naturalezza e la meticolosità di una confessione, denudandosi e consegnandosi al lettore nell’intenzione – poetica e programmatica – di rompere i confini tra vita e scrittura: così, tra il paesaggio urbano e inquinato di Capoterra, i quartieri medievali di Cagliari e una Alghero dalla bellezza arcana, prende corpo in queste pagine la mappa emotiva di una Sardegna lontanissima dalle immagini turistiche, una terra in cui il cielo sembra più basso, il buio più buio e la luce più luce, e in cui i ricordi diventano talmente nitidi da poterli toccare, i vivi e i morti convivono in una quotidianità che pare sospesa e in un tempo che inesorabile passa, portando con sé anche i dubbi e le incertezze di chi lo abita.



Francesco Borrasso (Caserta, 1983) è scrittore e editor. Si è diplomato in regia cinematografica alla scuola di cinema napoletana Pigrecoemme. Ha pubblicato il romanzo La bambina celeste (Ad est dell’equatore, 2016), la raccolta di racconti Storia dei miei fantasmi (Caffèorchidea, 2017) e Restare vivo (Inschibboleth, 2021). Ha curato due raccolte di racconti e dirige la collana di letteratura «Luci» per Watson edizioni.