Cada dia: 24 ottobre 2015

Cerimonia di intitolazione del Parco a Rafel Caria, intellettuale algherese, tra i più strenui difensori della valorizzazione e tutela della lingua algherese, scomparso nel 2008. Impegnato in politica, nel 1978 Caria fu tra i fondatori e leader del movimento "Sardinia y Llibertat", i cui rappresentanti eletti in Consiglio Comunale, nel 1981, per la prima volta ricorsero alla lingua algherese per gli interventi in aula. Ricercatore, poeta, autore di diversi studi sulla toponomastica e lessicografia, fu il primo algherese a far parte de l´"Institut d´Estudis Catalans".