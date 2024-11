S.A. 22 ottobre 2021 Università Sassari, tirocini all´esterno Il 26 ottobre scadono i termini per poter partecipare al programma Erasmus Traineeship. I test on line per la verifica delle conoscenze linguistiche si svolgeranno il 29 ottobre



SASSARI - Fra pochi giorni, il 26 ottobre alle 12.00, scadranno i termini per poter partecipare al programma Erasmus Traineeship, che permette agli studenti delle Università aderenti di accedere a tirocini all’estero presso imprese e centri di formazione e ricerca.



Il tirocinante avrà così la possibilità di acquisire nuove abilità e competenze specifiche, oltre che di poter comprendere la cultura del Paese ospitante, approfondendo anche la conoscenza della lingua. Le realtà in cui è possibile effettuare il tirocinio si trovano in uno dei paesi dell'Unione Europea, mentre per quanto riguarda il Regno Unito la mobilità è ancora prevista, poiché collegata a finanziamenti pregressi.



I test on line per la verifica delle conoscenze linguistiche si svolgeranno il 29 ottobre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Uniss alla pagina.