Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaOpere › Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati
Cor 12:05
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati
Circonvallazione di Alghero, Michele Pais (Lega): «Ritardi insostenibili e costi lievitati. Ora il Comune dia priorità al completamento di tutte le opere incompiute»
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati

ALGHERO – «Richiedere oggi, a distanza di due anni, i 2 milioni di euro stanziati dalla Regione nel 2023 per la circonvallazione rappresenta una grande responsabilità che pesa sulle spalle dei cittadini. Non solo: in questo periodo il costo complessivo dell’opera è ulteriormente lievitato di 1 milione e 400 mila euro, aggravando una situazione già difficile e mettendo a rischio la conclusione definitiva dei lavori». Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero, che nell’ultima seduta di Consiglio comunale è tornato a denunciare le gravi inefficienze dell’amministrazione: «La circonvallazione rischia di trasformarsi in un cantiere infinito, mentre i ritardi accumulati e la lievitazione dei costi raccontano di una macchina comunale lenta e poco incisiva. I cittadini non meritano di vedere ancora una volta sfumare un’opera fondamentale per la mobilità e lo sviluppo della città».

Pais richiama poi l’attenzione su tutte le altre incompiute che pesano su Alghero: «Il Comune ha il dovere di dare priorità a tutti i cantieri aperti e mai conclusi: penso a via Simon, piazza Pino Piras, il Municipio di via Columbano, la piscina comunale, l’ex cotonificio e gli impianti sportivi. Per portarli a termine servono circa 20 milioni di euro, risorse che devono essere assegnate in tempi brevissimi all’assessorato alle opere pubbliche. Alghero dispone di un enorme avanzo di amministrazione, che va indirizzato, in tutto o in gran parte, proprio per chiudere queste vere e proprie cattedrali nel deserto, oggi simbolo di degrado cittadino».

Il consigliere leghista sollecita inoltre un’analisi attenta sull’utilizzo delle risorse già disponibili: «È indispensabile verificare perché i tanti milioni destinati ad Alghero nella scorsa legislatura regionale siano ancora fermi. Penso, oltre alla circonvallazione, ai fondi per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, ai 2 milioni e mezzo per Casa Manno e ai 3 milioni per il Palazzo dei Congressi, spesi solo in parte. Un fiume di denaro che avrebbe già dovuto trasformarsi in opere e servizi concreti, ma di cui i cittadini non hanno ancora visto alcun beneficio».

Pais, infine, indica la linea politica della Lega: «Il nostro partito continuerà a sostenere con forza l’assessorato ai lavori pubblici, anche in considerazione del lavoro serio e apprezzabile dell’assessore Marinaro. Ma senza risorse, la sua buona volontà non basta. Per questo chiediamo all’amministrazione di battere i pugni sul tavolo della Regione e pretendere il riconoscimento che una città come Alghero merita. Fino ad oggi, infatti, dalla Giunta di centrosinistra e 5 Stelle non è arrivata alcuna attenzione verso le necessità reali della nostra comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/9/2025
Più stabilità nel ponte di Fertilia. Progetto e 1,5 milioni di fondi
Il costo stimato dell’opera è di 1,5 milioni, a cui si farà fronte con la partecipazione alle specifiche risorse finanziarie previste dalla Legge Regionale 8 maggio 2025. Il progetto prosegue ora con la fase di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, e con il reperimento delle risorse economiche
12/9Ex Turritania: laboratori, palestra, bar e housing
11/9Nuova luce alla chiesa del Carmine a Bosa
9/9«Troppi lavori aperti, attività in ginocchio»
5/9Lavori nelle Caserme: c´è anche Santa Maria La Palma
4/9Lavori al Temo: più acqua da Alghero a Sassari
1/9«Circonvallazione, il comune acceleri»
22/8Bosa: via libera ai primi tre progetti
23/8Restyling campo Tottubella: via a progetto fattibilità
19/8Treno a idrogeno, si espropria
13/8Palestra via XX Settembre: via a secondo lotto
« indietro archivio opere »
16 settembre
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
16 settembre
Secal, Idda all´attacco di Cocco
16 settembre
Australiani ad Alghero: pellegrinaggio della memoria



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)