Olbia vola su New-York da maggio 2026
S.A. 7:33
Olbia vola su New-York da maggio 2026
Il volo diretto da Olbia a New York sarà operativo da maggio 2026 e fino a ottobre, con quattro collegamenti settimanali. Delta Airlines ha confermato il collegamento Olbia-Jfk e i biglietti sono in vendita da ieri sera. Si parte da prezzi decisamente elevati, anche 2mila euro per un biglietto di andata e ritorno dall'Isola. Le dichiarazioni dell´assessore al Turismo Franco Cuccureddu e dell'ad di Geasar Silvio Pippobello
Olbia vola su New-York da maggio 2026

OLBIA - E' ufficiale: il volo diretto da Olbia a New York sarà operativo da maggio 2026 e fino a ottobre, con quattro collegamenti settimanali. Delta Airlines ha confermato il collegamento Olbia-Jfk e i biglietti sono in vendita da ieri sera. A comunicarlo l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu: «sapevamo di esserci aggiudicati la competizione con Baleari e Malta, sapevamo che le nostre azioni di marketing erano state più efficaci, ma sapevamo soprattutto che i dati forniti al management della compagnia aerea dal nostro assessorato e da Geasar erano assolutamente incoraggianti. Le presenze di turisti USA sono cresciute enormemente (+36% nell’ultimo anno) ed oggi rappresentano il nostro nono mercato, il primo extraeuropeo». «Voglio ringraziare l’A.D. ed i dirigenti della Geasar per il lavoro, discreto ed incessante, portato avanti in questo ultimo anno, in costante raccordo con l’assessorato regionale del turismo, per questo grande risultato per la Sardegna e per le prospettive di consolidamento del mercato turistico nord americano» ha concluso l'assessore.

Ci è voluto un contest, il vettore aveva lanciato il concorso dedicato ai propri dipendenti e agli iscritti al programma fedeltà SkyMiles e a fine agosto ha chiuso la finestra di votazione, lasciando in sospeso per la decisione finale tra tre isole del Mediterraneo: la Sardegna, Malta e Ibiza. Non saranno però voli per tutti, questo è chiaro: Si parte da prezzi decisamente elevati, anche 2mila euro per un biglietto di andata e ritorno dall'Isola. «Nuove opportunità per il turismo e lo sviluppo economico». Queste le dichiarazioni dell’ad della Geasar, società che gestisce lo scalo gallurese, Silvio Pippobello: «Il lancio della rotta non-stop Olbia-New York JFK, gestita da Delta Air Lines, uno dei vettori più grandi e importanti del mondo, segna una pietra miliare storica e strategica per la nostra isola. Con questo volo, la Sardegna fa un significativo passo avanti, affermandosi sulla scena globale e aprendo nuove opportunità per il turismo e la crescita economica».
