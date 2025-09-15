Cor 16:35 Secal, Idda all´attacco di Cocco Dopo aver divulgato insieme ai colleghi del Cda la nota con la quale tranquillizza la struttura da quelli che considera «allarmismi gratuiti», Giovanni Idda punta dritto sul capogruppo di Fratelli d´Italia, Alessandro Cocco: rivolga la sua attenzione a cose serie



Infine l'affondo del componente del Consiglio d'amministrazione Secal. «Allora consigliere A. Cocco dove vuole arrivare? Perché sollevare problemi che esistono solo nella sua testa? O, forse, traslati da teste altrui? La struttura Secal non ha mai sollevato problemi di sorta riguardo ai suoi futili e strumentali argomenti. Perché li solleva lei? Mi creda, noi siamo impegnati affinché la struttura di Secal composta da lavoratori impeccabili funzioni bene e dia il massimo risultato al servizio dei cittadini e lo faccia con soddisfazione reciproca. Perciò, la prego, rivolga la sua attenzione a cose serie» chiude Giovanni Idda (nella foto). ALGHERO - «Al consigliere A. Cocco "consiglio" di proporre argomenti seri in Consiglio comunale e sugli organi di informazione, o come preferisce, e non creare allarmismo gratuito senza rendersi conto di ciò che scrive. Egli sa bene come stanno le cose e ieri in un documento circostanziato abbiamo scritto dell'incontro avuto fra ilSecal e la struttura dell'assessorato competente che, per informazione del consigliere, è quella del bilancio, alla quale può rivolgersi nella sua veste istituzionale per chiedere qualsiasi cosa invece che rivolgersi a qualche gola profonda a lui vicina».Dopo aver divulgato insieme ai colleghi Piras e Paolino la nota con la quale tranquillizza la struttura della partecipata comunale, Giovanni Idda punta dritto sul capogruppo di Fratelli d'Italia. «Perché non informarsi così da evitare figuracce gratuite. Se avesse chiesto a noi o all'assessorato al bilancio - attacca - gli avremmo comunicato con gentilezza come funziona il contratto fra Secal e l'azionista di maggioranza e che i lavoratori di Secal hanno percepito tutti gli emolumenti dovuti».Infine l'affondo del componente del Consiglio d'amministrazione Secal. «Allora consigliere A. Cocco dove vuole arrivare? Perché sollevare problemi che esistono solo nella sua testa? O, forse, traslati da teste altrui? La struttura Secal non ha mai sollevato problemi di sorta riguardo ai suoi futili e strumentali argomenti. Perché li solleva lei? Mi creda, noi siamo impegnati affinché la struttura di Secal composta da lavoratori impeccabili funzioni bene e dia il massimo risultato al servizio dei cittadini e lo faccia con soddisfazione reciproca. Perciò, la prego, rivolga la sua attenzione a cose serie» chiude Giovanni Idda ().