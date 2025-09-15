Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazioneSecal, Idda all´attacco di Cocco
Cor 16:35
Secal, Idda all´attacco di Cocco
Dopo aver divulgato insieme ai colleghi del Cda la nota con la quale tranquillizza la struttura da quelli che considera «allarmismi gratuiti», Giovanni Idda punta dritto sul capogruppo di Fratelli d´Italia, Alessandro Cocco: rivolga la sua attenzione a cose serie
<i>Secal</i>, Idda all´attacco di Cocco

ALGHERO - «Al consigliere A. Cocco "consiglio" di proporre argomenti seri in Consiglio comunale e sugli organi di informazione, o come preferisce, e non creare allarmismo gratuito senza rendersi conto di ciò che scrive. Egli sa bene come stanno le cose e ieri in un documento circostanziato abbiamo scritto dell'incontro avuto fra il Cda Secal e la struttura dell'assessorato competente che, per informazione del consigliere, è quella del bilancio, alla quale può rivolgersi nella sua veste istituzionale per chiedere qualsiasi cosa invece che rivolgersi a qualche gola profonda a lui vicina».

Dopo aver divulgato insieme ai colleghi Piras e Paolino la nota con la quale tranquillizza la struttura della partecipata comunale, Giovanni Idda punta dritto sul capogruppo di Fratelli d'Italia. «Perché non informarsi così da evitare figuracce gratuite. Se avesse chiesto a noi o all'assessorato al bilancio - attacca - gli avremmo comunicato con gentilezza come funziona il contratto fra Secal e l'azionista di maggioranza e che i lavoratori di Secal hanno percepito tutti gli emolumenti dovuti».

Infine l'affondo del componente del Consiglio d'amministrazione Secal. «Allora consigliere A. Cocco dove vuole arrivare? Perché sollevare problemi che esistono solo nella sua testa? O, forse, traslati da teste altrui? La struttura Secal non ha mai sollevato problemi di sorta riguardo ai suoi futili e strumentali argomenti. Perché li solleva lei? Mi creda, noi siamo impegnati affinché la struttura di Secal composta da lavoratori impeccabili funzioni bene e dia il massimo risultato al servizio dei cittadini e lo faccia con soddisfazione reciproca. Perciò, la prego, rivolga la sua attenzione a cose serie» chiude Giovanni Idda (nella foto).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:20
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
Piras, Idda e Paolino prendono pubblicamente le distanze dalle dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro Cocco «non comprendendo l´obbiettivo dell´allarmismo che possono scatenare»
15/9/2025
«Secal a rischio, fatture non pagate»
Alessandro Cocco (FdI): Una condizione grave, che mina la stabilità della società partecipata, dei suoi fornitori e soprattutto dei lavoratori che garantiscono quotidianamente il servizio fondamentale di accertamento e riscossione dei tributi»
15/9Ad Alghero consiglio comunale con 84 punti
11/927 case di housing sociale nel centro storico di Sassari
9/921 giovani in Servizio Civile a Sassari
7/9«Fatti, non inutili ordini del giorno»
4/9Riqualificazione e verde: progetto a Bosa
4/9Sassari si prepara alla rivoluzione del metano
2/9«Persa la fiducia nell´Amministrazione»
1/9Vince Alciator, Alghero cerca un segretario
29/8«La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»
28/8«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
« indietro archivio amministrazione »
16 settembre
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
16 settembre
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati
16 settembre
Australiani ad Alghero: pellegrinaggio della memoria



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)