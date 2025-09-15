Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmministrazione › «Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
Cor 11:20
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
Piras, Idda e Paolino prendono pubblicamente le distanze dalle dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro Cocco «non comprendendo l´obbiettivo dell´allarmismo che possono scatenare»
«Allarmismo in <i>Secal</i>, arrivano i pagamenti»

ALGHERO - «Allarmismi». Così il Cda della Secal Srl, società totalmente partecipata dal comune di Alghero, ribatte al consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia, Alessandro Cocco, in ordine ai mancati pagamenti delle fatture da parte dell'amministrazione ed ai conseguenti rischi ipotizzati per la società di riscossione dall'ex assessore.

Il presidente Piras con Idda e Paolino, sottolineano come «la società, anche grazie all'impegno di tutto il personale, lavori con rinnovato slancio alle proprie attività, con prospettive di efficienza e rinnovata collaborazione con dirigente, assessore ed uffici comunali, nel solco del percorso intrapreso su indirizzo dell’amministrazione, anche in continuità con quanto già instradato dal precedente Consiglio d'amministrazione».

«Dalle interlocuzioni avute con gli uffici - annunciano dalla Secal - si attende a breve il benestare da parte degli stessi per la liquidazione delle attività svolte. Il dialogo ed il processo di collaborazione che sta progredendo con gli uffici porterà al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti in ottica di rilancio della società». In chiusura Piras, Idda e Paolino prendono pubblicamente «le distanze dalle dichiarazioni ad oggi riportate, non comprendendo l'obbiettivo dell'allarmismo che possono scatenare».

Nella foto: il Cda Secal con Enrico Daga e Raimondo Cacciotto
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:35
Secal, Idda all´attacco di Cocco
Dopo aver divulgato insieme ai colleghi del Cda la nota con la quale tranquillizza la struttura da quelli che considera «allarmismi gratuiti», Giovanni Idda punta dritto sul capogruppo di Fratelli d´Italia, Alessandro Cocco: rivolga la sua attenzione a cose serie
15/9/2025
«Secal a rischio, fatture non pagate»
Alessandro Cocco (FdI): Una condizione grave, che mina la stabilità della società partecipata, dei suoi fornitori e soprattutto dei lavoratori che garantiscono quotidianamente il servizio fondamentale di accertamento e riscossione dei tributi»
15/9Ad Alghero consiglio comunale con 84 punti
11/927 case di housing sociale nel centro storico di Sassari
9/921 giovani in Servizio Civile a Sassari
7/9«Fatti, non inutili ordini del giorno»
4/9Riqualificazione e verde: progetto a Bosa
4/9Sassari si prepara alla rivoluzione del metano
2/9«Persa la fiducia nell´Amministrazione»
1/9Vince Alciator, Alghero cerca un segretario
29/8«La città ha bisogno di trasparenza e rispetto»
28/8«Impossibile fermarlo, grazie e addio segretario»
« indietro archivio amministrazione »
16 settembre
Secal, Idda all´attacco di Cocco
16 settembre
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati
16 settembre
Australiani ad Alghero: pellegrinaggio della memoria



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)