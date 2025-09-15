Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSicurezza41-bis, Todde dal Ministro Nordio
Cor 16:37
41-bis, Todde dal Ministro Nordio
Il ministro ha confermato l’impegno a mantenere costantemente informata la Regione in merito alla collocazione dei detenuti in regime di 41-bis in Sardegna
<i>41-bis</i>, Todde dal Ministro Nordio

Si è tenuto oggi a Roma l’incontro tra la presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, e il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Nel corso del colloquio, la Presidente Todde ha rappresentato le legittime preoccupazioni della Regione in relazione all’ipotesi di trasferire un numero rilevante di detenuti sottoposti al regime del 41-bis negli istituti penitenziari sardi e che potrebbero determinare gravi conseguenze sotto il profilo della sicurezza, della sanità, dell’economia e della coesione sociale del territorio.

«La riunione con il ministro Nordio – ha dichiarato la Presidente Todde – è stata utile e costruttiva e ha consentito di gettare le basi per un dialogo continuativo tra Regione e Ministero, nel pieno rispetto delle posizioni e dei ruoli istituzionali. Ho ribadito come la Sardegna, individuata quale area a rischio di insediamento e sviluppo mafioso, sia particolarmente esposta agli effetti negativi derivanti dalla presenza di un numero elevato di detenuti al 41-bis.

«Ciò potrebbe favorire il consolidamento di legami tra la criminalità organizzata tradizionale e quella locale, con ricadute sociali e sanitarie che non possono essere sostenute in assenza di un piano strutturato di interventi. La Sardegna non può e non deve essere considerata terreno di sperimentazioni pericolose. Dal colloquio col ministro Nordio, si rileva che allo stato attuale non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva», ha concluso Todde.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/9/2025
Alghero: diminuiscono i furti in spiaggia
Volge al termine la stagione estiva che, anche nel Comune di Alghero, ha visto impegnata la Polizia di Stato nell’assicurare legalità, sicurezza ed ordine pubblico: il resoconto delle attività in Riviera del Corallo
11/9«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»
11/9Più poliziotti ad Alghero: Cacciotto scrive al Ministero
6/9«Consiglio aperto sulla sicurezza»
4/9Mafia e 41bis: riflessioni e responsabilità
3/9Sindacato Polizia a Cacciotto: «non si fa polemica ma sicurezza»
18/8Barracelli Alghero: arruolamenti
17/8Stintino blindata: controlli dei carabinieri
12/8Fratelli d’Italia in piazza con cittadini e giornalisti
7/8Polizia locale: otto nuovi agenti ad Alghero
6/841 Bis: Pd contro il trasferimento in Sardegna
« indietro archivio sicurezza »
16 settembre
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
16 settembre
Secal, Idda all´attacco di Cocco
16 settembre
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)