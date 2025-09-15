Cor 19:55 «Sicurezza, Forza Italia ritrovi la bussola» I gruppi consiliari di sinistra bocciano l´odg sulla sicurezza con gli Azzurri che si astengono. FdI: nelle ultime settimane hanno scelto di accompagnarsi alla sinistra alle imminenti elezioni provinciali, smarrendo la sua vera natura di movimento popolare e di centrodestra



ALGHERO - «Il Consiglio comunale di Alghero ha perso un’altra occasione per rafforzare la sicurezza con strumenti concreti e già sperimentati altrove. Fratelli d’Italia aveva proposto l’istituzione dei gruppi di controllo di vicinato e l’incentivazione della sicurezza privata per i Centri Commerciali Naturali. Due misure articolate e efficaci, pensate per responsabilizzare i cittadini e coinvolgerli in una collaborazione diretta con le Forze dell’Ordine. Non ronde né vigilantes, come qualcuno ha voluto far credere, ma cittadini formati e coordinati con le Forze dell’Ordine. La sinistra ha votato contro, Forza Italia si è astenuta, scegliendo ancora una volta di non fare nulla quando c’è da decidere qualcosa. Le posizioni contrarie appaiono del tutto strumentali, perché chi conosce lo strumento dei gruppi di controllo di vicinato sa bene di cosa si tratta e quanto possa essere utile. Basti pensare che persino amministrazioni di centrosinistra hanno approvato e adottato tale strumento. A votare a favore dell’Ordine del giorno, oltre a Fratelli d’Italia, anche i gruppi di Lega, UdC e Prima Alghero. E comprendendo le difficoltà legate all’attuale collocazione, rileviamo con favore la scelta dei consiglieri centristi Martinelli e Loi di non prendere parte al voto per non doversi uniformare al voto della sinistra. Con stupore rileviamo invece l’astensione di Forza Italia, che nelle ultime settimane ha scelto di accompagnarsi alla sinistra alle imminenti elezioni provinciali, smarrendo la sua vera natura di movimento popolare e di centrodestra. L'invito che facciamo loro, per rafforzare il centrodestra quale vera alternativa al caos del campo largo, è quella di ritrovare rapidamente la bussola. Il risultato però è chiaro: la sinistra, e chi oggi con la sinistra si accompagna, parla di sicurezza quando deve fare propaganda, ma poi la boccia in aula quando è il momento di passare ai fatti. Per Fratelli d’Italia il punto resta uno: la sicurezza non è uno slogan, ma un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Continueremo a portare proposte concrete, anche se qualcuno preferisce restare immobile». Così la nota del coordinamento algherese di Fratelli d'Italia, all'indomani del Consiglio comunale svoltosi lunedì ad Alghero.