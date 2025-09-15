Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › «Sicurezza, Forza Italia ritrovi la bussola»
Cor 19:55
«Sicurezza, Forza Italia ritrovi la bussola»
I gruppi consiliari di sinistra bocciano l´odg sulla sicurezza con gli Azzurri che si astengono. FdI: nelle ultime settimane hanno scelto di accompagnarsi alla sinistra alle imminenti elezioni provinciali, smarrendo la sua vera natura di movimento popolare e di centrodestra
«Sicurezza, Forza Italia ritrovi la bussola»

ALGHERO - «Il Consiglio comunale di Alghero ha perso un’altra occasione per rafforzare la sicurezza con strumenti concreti e già sperimentati altrove. Fratelli d’Italia aveva proposto l’istituzione dei gruppi di controllo di vicinato e l’incentivazione della sicurezza privata per i Centri Commerciali Naturali. Due misure articolate e efficaci, pensate per responsabilizzare i cittadini e coinvolgerli in una collaborazione diretta con le Forze dell’Ordine. Non ronde né vigilantes, come qualcuno ha voluto far credere, ma cittadini formati e coordinati con le Forze dell’Ordine. La sinistra ha votato contro, Forza Italia si è astenuta, scegliendo ancora una volta di non fare nulla quando c’è da decidere qualcosa. Le posizioni contrarie appaiono del tutto strumentali, perché chi conosce lo strumento dei gruppi di controllo di vicinato sa bene di cosa si tratta e quanto possa essere utile. Basti pensare che persino amministrazioni di centrosinistra hanno approvato e adottato tale strumento. A votare a favore dell’Ordine del giorno, oltre a Fratelli d’Italia, anche i gruppi di Lega, UdC e Prima Alghero. E comprendendo le difficoltà legate all’attuale collocazione, rileviamo con favore la scelta dei consiglieri centristi Martinelli e Loi di non prendere parte al voto per non doversi uniformare al voto della sinistra. Con stupore rileviamo invece l’astensione di Forza Italia, che nelle ultime settimane ha scelto di accompagnarsi alla sinistra alle imminenti elezioni provinciali, smarrendo la sua vera natura di movimento popolare e di centrodestra. L'invito che facciamo loro, per rafforzare il centrodestra quale vera alternativa al caos del campo largo, è quella di ritrovare rapidamente la bussola. Il risultato però è chiaro: la sinistra, e chi oggi con la sinistra si accompagna, parla di sicurezza quando deve fare propaganda, ma poi la boccia in aula quando è il momento di passare ai fatti. Per Fratelli d’Italia il punto resta uno: la sicurezza non è uno slogan, ma un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni. Continueremo a portare proposte concrete, anche se qualcuno preferisce restare immobile». Così la nota del coordinamento algherese di Fratelli d'Italia, all'indomani del Consiglio comunale svoltosi lunedì ad Alghero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:37
41-bis, Todde dal Ministro Nordio
Il ministro ha confermato l’impegno a mantenere costantemente informata la Regione in merito alla collocazione dei detenuti in regime di 41-bis in Sardegna
15/9/2025
Alghero: diminuiscono i furti in spiaggia
Volge al termine la stagione estiva che, anche nel Comune di Alghero, ha visto impegnata la Polizia di Stato nell’assicurare legalità, sicurezza ed ordine pubblico: il resoconto delle attività in Riviera del Corallo
11/9«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»
11/9Più poliziotti ad Alghero: Cacciotto scrive al Ministero
6/9«Consiglio aperto sulla sicurezza»
4/9Mafia e 41bis: riflessioni e responsabilità
3/9Sindacato Polizia a Cacciotto: «non si fa polemica ma sicurezza»
18/8Barracelli Alghero: arruolamenti
17/8Stintino blindata: controlli dei carabinieri
12/8Fratelli d’Italia in piazza con cittadini e giornalisti
7/8Polizia locale: otto nuovi agenti ad Alghero
6/841 Bis: Pd contro il trasferimento in Sardegna
« indietro archivio sicurezza »
16 settembre
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
16 settembre
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati
16 settembre
Secal, Idda all´attacco di Cocco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)