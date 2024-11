S.A. 22 ottobre 2021 Covid, 24 casi e incidenza più bassa d´Italia 1.333 sono i casi di isolamento domiciliare (17 in meno rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 61 anni, residente nella Provincia di Oristano. Rispetto ai valori registrati nei sette giorni precedenti, la Sardegna va in controtendenza e segna il dato più basso in Italia



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 24 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.173 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.370 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (2 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 (nessuna variazione rispetto a ieri). 1.333 sono i casi di isolamento domiciliare (17 in meno rispetto a ieri). Si registra il decesso di una donna di 61 anni, residente nella Provincia di Oristano.



Nonostante l'incidenza dei casi di Covid-19 sia aumentata questa settimana in 17 Regioni e Province autonome rispetto ai valori registrati nei sette giorni precedenti, la Sardegna va in controtendenza e segna il dato più basso in Italia. E' quanto emerge dalla tabella di accompagno al monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.



Le Regioni dove si è registrata una diminuzione dell'incidenza rispetto alla scorsa settimana sono: Sardegna (da 13,3 a 7,9 per 100mila abitanti), Basilicata (da 22,3 a 18,4), Calabria (da 43 a 36,7) e Sicilia (da 43,0 a 38,3). Le tre dove, invece, l'incidenza è più elevata sono Provincia autonoma di Bolzano (85,6), Friuli Venezia Giulia (51,7) e Veneto (48,3).