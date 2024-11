S.A. 23 ottobre 2021 Reddito Cittadinanza, progetti a Porto Torres Si tratta dei cosiddetti Progetti utili alla collettività (Puc), che consentono a chi riceve il beneficio statale del Reddito di Cittadinanza di offrire un piccolo servizio alla comunità locale



PORTO TORRES - Con la raccolta dei rifiuti buttati dietro i muretti di Balai Vicino ha preso il via "Ripuliamo Porto Torres", intervento che coinvolge una ventina di percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta dei cosiddetti Progetti utili alla collettività (Puc), che consentono a chi riceve il beneficio di offrire un piccolo servizio alla comunità.



L'azione, coordinata dal settore Politiche sociali del Comune con la collaborazione della Multiservizi che segue il lavoro sul campo, sta interessando anche l'area di Borgona dove il personale impegnato ha proceduto alla rimozione di erbacce ed erbe infestanti. Gli interventi dei Puc non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo. I soggetti coinvolti sono impegnati 15 ore a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13), fino al prossimo dicembre.



«I Puc sono uno strumento prezioso perché consentono a chi riceve il reddito di restituire alla propria comunità un servizio concreto - dichiarano gli assessori alle Politiche sociali, Simona Fois, e all'Ambiente Daniele Amato - e crediamo che con questo progetto si possa migliorare il decoro di alcune aree trattate con poco rispetto dai cittadini. Dispiace che una zona bella e amata da tutti come il lungomare di Balai nelle nottate del weekend venga trasformata in una discarica di cartacce, cartoni di pizza e bottiglie di plastica. Ci auguriamo che non venga subito vanificato il valore di questo intervento straordinario di pulizia. L'intervento dei Puc quest'anno è partito a ottobre per motivi burocratici: nei prossimi anni si cercherà di attuarlo nei mesi in cui è maggiore l'esigenza di procedere allo sfalcio delle erbe».