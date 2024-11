S.A. 25 ottobre 2021 Festa a Balai per il martirio di San Gavino Con la benedizione dei cavalieri e l´estemporanea di pittura celebrato a Balai il martirio di San Gavino. Una commissione di esperti proclamerà i vincitori del concorso che saranno premiati il 5 novembre



PORTO TORRES - Questa mattina tra le chiesette di Balai Lontano e Balai Vicino si è rinnovato il rito del 25 ottobre dedicato alla morte di San Gavino. La giornata è iniziata alle 9 di fronte alla chiesa di Balai Lontano, dove don Boniface Da e don Michele Murgia hanno celebrato la santa messa. Nell'omelia, don Boniface ha sottolineato quanto la vicenda dei martiri abbia influenzato la storia e l'identità di Porto Torres: "Il sangue versato da Gavino, Proto e Gianuario ha vivificato la fede e rappresenta le fondamenta della chiesa locale".



Dopo la celebrazione ha preso il via la processione storica organizzata dall’Associazione Etnos Li Bainzini: un corteo di figuranti in costume tradizionale ha percorso il lungomare a piedi e a cavallo, fino alla spiaggia di Balai Vicino dove si è svolta la tradizionale benedizione dei cavalieri. A malincuore, per via delle condizioni del mare, i componenti delle associazioni Assovela e La Prana hanno dovuto rinunciare a condurre il corteo di barche dal porto alla spiaggia.



L'evento si è svolto di fronte ad alcuni spettatori di eccezione: i diciotto partecipanti all'estemporanea di pittura organizzata dall’associazione TNT Global Art. Il concorso ha come tema ispiratore il martirio dei nostri patroni Gavino, Proto e Gianuario e l’abbigliamento tradizionale turritano (di cui sono attestate più fogge, filologicamente ricostruite in anni recenti grazie all’impegno delle Associazioni Etnos ed Intragnas). Le opere prodotte nel corso dell'estemporanea, intitolata “25 ottobre a Balai: Porto Torres tra arte, devozione e tradizione”, saranno esposte dal 26 ottobre al 5 novembre nella sala superiore dell’Antiquarium Turritano. Una commissione di esperti proclamerà i vincitori del concorso che saranno premiati il 5 novembre alle 17 nell'aula consiliare del Comune.



«Siamo grati alle associazioni per aver riproposto un rito, quello della benedizione dei cavalieri, che ha radici secolari - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - e ringrazio chi si è messo a disposizione per rendere più coinvolgente questa giornata. Purtroppo il meteo non è stato dalla nostra parte e abbiamo dovuto rinunciare alla presenza delle barche. Ma il colpo d'occhio sulla spiaggia di Balai era comunque di grande impatto, come hanno potuto verificare i pittori che si sono cimentati nell'estemporanea». I festeggiamenti in onore dei martiri proseguiranno questo pomeriggio alle 18 con la celebrazione del solenne pontificale nella basilica di San Gavino alla presenza dell'arcivescovo Gian Franco Saba. La messa sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube dell'arcidiocesi di Sassari.