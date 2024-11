S.A. 25 ottobre 2021 Mercede batte l´Astro Cagliari Sul difficile campo dell´Astro, a Sestu, la Mercede non si fa sorprendere dalle padrone di casa e porta a casa un´importantissima vittoria nel campionato di basket di A2



ALGHERO - Sul difficile campo dell'Astro, a Sestu, la Mercede non si fa sorprendere dalle padrone di casa e porta a casa un'importantissima vittoria nel campionato di basket di A2. Priva di Mitreva (in A1 con la Dinamo) e con Obinu non in perfette condizioni fisiche, la partita, per la Mercede, non si annunciava per niente facile. Primo quarto giocato punto a punto, con Usai Kozhobashiovska Obinu e Kaleva che respingono i tentativi di sorpasso di Martellini (ex di turno) Ibba G. corso e Bardi. Grazie ad leggero allungo sul finale il quarto si chiude 23-17 per le ospiti. Nel la solita Martellini coadiuvata dalle due Loddo, mantiene l'Astro a contatto, anche a Kaleva Usai Masnata e Kozhobashiovska non sono della stessa idea ed il parziale si chiude sul 14 pari, con le squadre al riposo sul 37-31 per le catalane.



III quarto (parziale di 15-15) e copione uguale ai precedenti parziali, si segna poco e sale molto il livello fisico della partita, con falli antisportivi fischiati ad entrambe le formazioni. Il quarto si chiude sul 52-46 per la Mercede. Nel quarto quarto (parziale 17-11) la Mercede conduce per 9 minuti e 50" quando a causa di alcune banali palle perse di Obinu e Masnata le padrone di casa hanno in mano i due tiri liberi della vittoria. Ibba F. ne realizza solo uno ed al 40mo le squadre si trovano in perfetta parità sul 63-63. Saranno necessari 5minuti del supplementare per decretare la vincitrice, per fortuna la Mercede ritrova la compattezza iniziale e nonostante l'uscita per falli di Kaleva piazza un break di 6-2 grazie a Solinas e Kaleva e chiuda la partita sul 69-65. Vittoria sudata e meritata, senza nulla togliere all'Astro, squadra con un bel mix di giovani interessanti e senior che svolgono al meglio il ruolo di chiocce. Da segnalare la prestazione di una "ritrovata" Valentina Usai, che oltre ai 13 punti aggiunge molta sostanza. Menzione per Kaleva, che partita dopo partita sta recuperando la forma fisica.





ASTRO CAGLIARI - MERCEDE ALGHERO 65 - 69



ASTRO CAGLIARI:

Desogus, Ibba G. 6, Loddo A. 4, Bardi 4, Martellini 15, Ibba F. 20, Cocco, Loddo F. 2, Muscas, Badellino, Angius, Corso 14

Coach: Carla Tola

MERCEDE ALGHERO:

Eleonora Zoncu, Claudia Scarpa, Carla Tiburcio Martinez, Ivona Kozhobashiovska 17, Asia Kaleva 20, Marta Solinas 9, Valentina Usai 13, Sara Zinchiri, Chiara Obinu 6, Laura Masnata 4, Chiara Migoni

Coach: Manuela Monticelli.