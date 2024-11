G.P. 26 ottobre 2021 Intercultura: nuovo bando per studiare all’estero Scuola: Intercultura riparte con il nuovo bando di concorso. centinaia di borse di studio per i programmi all’estero 2022-2023. Scadenza il 10 novembre 2021



SASSARI - Incontro informativo sui programmi all’estero organizzato dai volontari di Sassari, venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 18.00, presso la “Sala Langiu” in via Carlo Felice 8, Sassari. Tanta voglia di riprendersi la vita e ricominciare a scoprire il mondo. Sono gli adolescenti italiani un anno dopo il Covid. Se già nel 2020 il 36% degli studenti delle scuole superiori avrebbe desiderato frequentare un anno di scuola all’estero, oggi a voler fare questa esperienza è addirittura il 62% degli studenti delle scuole superiori, segno che la pandemia in realtà non ha prodotto solo effetti di chiusura, ma ha motivato ancora di più i ragazzi più curiosi.



Attualmente, sono all’estero quattro giovani sassaresi: Matteo (Francia), Martina (Polonia), Daniele (Lettonia), Francesca (Paraguay). Per questi “esploratori”, desiderosi non solo di viaggiare ma di scoprire nuove culture, costruirsi un bagaglio di conoscenze e competenze multiculturali, ampliare le proprie soft skills e divenire letteralmente cittadini del mondo, sono aperte le iscrizioni alle selezioni di Intercultura per i programmi all’estero e le borse di studio dell’anno scolastico 2022-23.



I programmi di Intercultura, associazione senza fini di lucro, che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs, sono rivolti a ragazzi nati prioritariamente tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Anche per quest’anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo. I ragazzi sardi potranno partecipare anche all’assegnazione di una borsa messa a disposizione dalla Regione Sardegna. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito di Intercultura fino al 10 novembre 2021.



