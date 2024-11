Cor 26 ottobre 2021 Pet propagandistici, la Vaccaro replica L´Assessore alle Attività Produttive del comune di Alghero, Giorgia Vaccaro, replica alle dichiarazioni recenti del Consigliere comunale Pietro Sartore sull’implementazione del progetto SIO che parlava di ridicoli "Pet propagandistici"



«Per approfondire la tematica lo invito, pertanto, a seguire i prossimi incontri di condivisione delle azioni del SIO, avendo così modo di apprezzare il buon lavoro svolto dagli uffici, in condivisione con i portatori di interesse, che egli ha oltremodo svilito con il suo intervento. Per quanto riguarda poi le carenze strutturali da egli lamentate, sono certa che il lavoro dell'Amministrazione e della Giunta è totalmente finalizzato a dare le risposte attese» conclude l'assessora alle Attività Produttive della città di Alghero, Giorgia Vaccaro ALGHERO - «Comprendo che Il Consigliere Sartore per realizzare il suo ruolo di oppositore abbia l’esigenza di pontificare sempre e comunque spaziando da un tema all’altro: ancora una volta, infatti, con piglio da docente ex cattedra, interviene su argomenti che anche quando non sono nelle sue corde lo portano a dotti interventi fuori tema e al limite della banalità. L’obiettivo del progetto Pet Friendly è principalmente quello di incrementare la competitività del sistema ricettivo mediante la certificazione delle strutture idonee ad ospitare i turisti in vacanza con i propri animali di compagnia». Così Giorgia Vaccaro () replica al consigliere comunale Pietro Sartore [ LEGGI ].«L’idea nasce dal fatto che in Italia le famiglie che hanno in casa un animale sono circa 6 milioni, ed è in notevole crescita il numero dei turisti che decidono di portare in vacanza con sé il proprio amico a quattro zampe. Gli Uffici e il personale del Comune di Alghero da anni lavorano al progetto denominato SIO “Sistema Integrato di Ospitalità”, nato con la Giunta Bruno e con quest’ultima iniziativa si è integrato l’asse “Alghero città amica della famiglia” con quello dedicato agli ospiti con i propri animali al seguito» sottolinea la Vaccaro (Lega).«Per approfondire la tematica lo invito, pertanto, a seguire i prossimi incontri di condivisione delle azioni del SIO, avendo così modo di apprezzare il buon lavoro svolto dagli uffici, in condivisione con i portatori di interesse, che egli ha oltremodo svilito con il suo intervento. Per quanto riguarda poi le carenze strutturali da egli lamentate, sono certa che il lavoro dell'Amministrazione e della Giunta è totalmente finalizzato a dare le risposte attese» conclude l'assessora alle Attività Produttive della città di Alghero, Giorgia Vaccaro