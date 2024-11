S.A. 27 ottobre 2021 212 mila sardi ancora senza vaccino La maggior parte di coloro che sono rimasti ancora senza nemmeno una dose si trova nella fascia 30-39 anni, segue la popolazione tra i 40 e i 49 anni, mentre recuperano i 12-19enni e soprattutto i 20-29enni



CAGLIARI - La Sardegna procede con la campagna di vaccinazione e va verso l'obiettivo dell'80% di immunizzazione. Sono 1.222.428 le persone vaccinate secondo l'ultimo aggiornamento del Governo ma ne mancano all'appello oltre 212 mila.



La maggior parte di coloro che sono rimasti ancora senza nemmeno una dose si trova nella fascia 30-39 anni, 35.571 pari al 19,74%, segue la popolazione tra i 40 e i 49 anni (45.204 pari al 18,20%), mentre recuperano i 12-19enni (22.795 ancora senza vaccino, 20,84%) e soprattutto i 20-29enni (21.332 non vaccinati, il 14,72%).



A preoccupare gli esperti sono, però i 37.844 50-59enni che ancora non si sono avvinati dagli hub (il 13,95%), a soprattutto i 23.457 60-69enni, pari al 10,20%. Basse le percentuali di chi è ancora senza vaccino tra gli anziani: il 9,24% degli over 80 (11.534 persone) e l'8,43% dei 70-79enni (14.818).