Cor 27 ottobre 2021 Il calendario di Rita Gadau al Manoscritto Venerdì 29 ottobre alle 17.30, presso la libreria Il Manoscritto di Alghero, in via G. Pascoli 45, Rita Gadau presenterà il suo Calendario: "Manifestarsi". «Una raccolta fotografica che racchiude l’essenza dei miei ultimi anni di ricerca artistica, antropologica e spirituale»



ALGHERO - «Una raccolta fotografica che racchiude l’essenza dei miei ultimi anni di ricerca artistica, antropologica e spirituale» così Rita Gadau. È un’osservazione interiore ed esteriore, una sintesi espressiva sull’esigenza di Manifestare il proprio Essere e incarnare gli Archetipi Sacri in connessione con le stagioni, i luoghi, il clima, la propria emotività e la propria memoria. I dodici scatti scelti ci accompagneranno a fluire coi ritmi del nostro corpo e dell'Universo che abitiamo, e i testi racconteranno dei mutamenti e degli avvenimenti all'interno dei mesi.



Il progetto è ambientato nei luoghi dell’Isola di Sardegna ma attinge alla cultura arcaica, storico-mitologica dell’Antica Europa e ai Culti della Grande Dea. Si ispira alla Ruota dell’Anno Avaloniana creata da Kathy Jones, Sacerdotessa e fondatrice del Goddess Temple a Glastonbury in Gran Bretagna. «In questa Manifestazione il mio sguardo e le mie parole sono intrecciati a quelli di Cesare Pillisio e di Giulia Vitale, che hanno contribuito e collaborato alla realizzazione del Calendario l’uno realizzando gli scatti in cui sono ritratta, e l’altra con il progetto grafico» dice Rita Gadau. Le modelle che hanno posato sono Sonia Desiderio e Claudia Mastio. Posti limitati, prenotazioni: Daria 3388391068.