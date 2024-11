Cor 28 ottobre 2021 Gli studenti restituiscono la chiave di casa a Giuseppe Manno Gli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero restituiscono la chiave di casa a Giuseppe Manno: una storia viva e pulsante che ha coinvolto ed emozionato gli studenti algheresi e le studentesse delle classi seconde del corso turistico



ALGHERO - Nei giorni scorsi nell’aula magna dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” di Alghero, il prof. Aldo Accardo, docente emerito di Storia presso l'Università di Cagliari e presidente del Museo "Casa Manno", ha tenuto una conferenza sul Barone Giuseppe Manno, interagendo con gli studenti e le studentesse delle classi seconde E ed F del corso turistico, che hanno contribuito con propri lavori e riflessioni.



Studenti e le studentesse della classa seconda E, accompagnati dalla prof.ssa Anna Gerani, si sono così recati presso il Museo "Casa Manno" per la cerimonia di consegna dell'antica Chiave della casa natia del celebre giurista. La chiave, che risale alla fine Settecento/primi Ottocento, è stata custodita gelosamente per tantissimi anni da Andrea Niolu, che l'aveva ricevuta in dono dal padre di Don Gallo, già parroco della Cattedrale di Alghero.



Da oggi il prezioso oggetto di proprietà dell’Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth” è ritornato simbolicamente, ma anche concretamente, al suo originario proprietario: l'istituto lo ha infatti restituito al Museo "Casa Manno", realizzando così una delle tante iniziative già promosse dalla scuola per appassionare gli studenti e le studentesse rendendoli protagonisti del proprio tempo nel conservare la memoria storica della città. Gli studenti e le studentesse del corso turistico con un semplice gesto hanno aperto con l'antica chiave la porta della storia, riscoprendo ancora una volta la grandezza e l'importanza del nostro illustre concittadino Giuseppe Manno. Un’occasione vissuta con grande emozione da tutti i partecipanti all’evento culturale.