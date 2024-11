Cor 28 ottobre 2021 Novità in Città: rassegna al Verdi Al via venerdì 29 ottobre nella Sala concerti del teatro Verdi il primo appuntamento dei quattro in calendario della rassegna "CD Novità in Città" organizzata da teatro e/o musica all´interno del cartellone autunnale



SASSARI - Al via venerdì 29 ottobre nella Sala concerti del teatro Verdi il primo appuntamento della rassegna "CD Novità in Città" organizzata da teatro e/o musica all'interno del cartellone autunnale. Il progetto, dedicato al mondo della discografia, è nato nel 2018 con l'obiettivo di far conoscere al pubblico gli ultimi lavori di giovani artisti sardi attraverso la presentazione e l’ascolto dal vivo dei loro cd.



La prima delle quattro serate vede come protagonisti i cantautori Gabriele Masala e Kya che durante il primo lockdown hanno fuso la loro arte dando vita all’album “Scordo e Accordo”. La rassegna prosegue venerdì 5 novembre con il duo Zeezon formato da Marcello Peghin (chitarra + elettronica) e Livio Solinas (sax + elettronica). La musica dei Zeezon è un omaggio all’improvvisazione. Il 12 novembre sarà la volta di Andrea Andrillo, ritenuto uno degli artisti più interessanti del panorama cantautoriale isolano.



Con il suo ultimo disco “Prolagus, musica e parole per non morire” si è aggiudicato lo scorso 27 luglio il Premio Discografico Mario Cervo 2021. La chiusura della rassegna, il 19 novembre, è affidata alla raffinata cantautrice Sidra. Al secolo Piera Demurtas, Sidra ha ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti a partire dalla vittoria, nel 2016, del Premio A.Squarciagola” del Piccolo Festival del Cantautore.