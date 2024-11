Cor 28 ottobre 2021 Casa Manno, verde e mercato

Milioni su Alghero, Pais esulta «La nostra città e l´intero nord ovest della Sardegna rivestono un ruolo primario come non succedeva da anni» precisa il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega)



ALGHERO - Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la Legge per il rilancio e lo sviluppo della Sardegna 2021. Un provvedimento contenente numerose disposizioni a favore del territorio di Alghero. «Edilizia pubblica e infrastrutture sono le aree di intervento sulle quali il Consiglio ha stabilito di investire ingenti somme - sottolinea Michele Pais - aree strategiche in termini di sostenibilità a vantaggio dell’intera popolazione e che riguardano tutti i cittadini».



Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione urbana e rurale sul nostro territorio sono stati destinati 2 milioni di euro al Consorzio di Bonifica della Nurra per la pulizia e lavori di manutenzione straordinaria dei canali nelle borgate algheresi, 500 mila euro per il ripristino del verde pubblico e la realizzazione di nuovi giardinetti nei quartieri della Taulera e del Carmine, ulteriori 100 mila euro per lavori di manutenzione del mercato civico.



Anche in tema culturale Alghero riceve l'importanti stanziamento di 2,5 milioni di euro in tre anni per il completamento del Museo Casa Manno di Alghero. Per mitigare i disservizi legati alla distribuzione dell'acqua potabile è invece stato destinato un contributo di 80mila euro a favore del Comune di Alghero per l’acquisto di un veicolo autobotte per approvvigionamento idrico. «Questi interventi direttamente destinati ad Alghero, si sommano a quelli di carattere generale in cui la nostra città e l'intero nord ovest della Sardegna rivestono un ruolo primario come non succedeva da anni» precisa il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.