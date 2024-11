Cor 30 ottobre 2021 Il Console del Marocco a Palazzo Ducale il vicesindaco di Sassari Gianfranco Meazza ha ricevuto a Palazzo Ducale il console generale del Marocco Abdelhaq Jniyene. Durante l’incontro c’è stato il consueto scambio di doni istituzionali



SASSARI - Nel pomeriggio di venerdì il vicesindaco di Sassari Gianfranco Meazza ha ricevuto a Palazzo Ducale il console generale del Marocco Abdelhaq Jniyene. Durante l’incontro c’è stato il consueto scambio di doni istituzionali: un libro sui Candelieri da parte del Comune e un oggetto di artigianato dal console. Il vicesindaco ha parlato della integrazione a Sassari della comunità marocchina, tra quelle di più antica presenza per quanto riguarda i cittadini extracomunitari. Il console ha molto apprezzato l'accoglienza di Sassari verso i cittadini marocchini e la grande disponibilità alla collaborazione dimostrata dal Comune. La delegazione si trova in città per svolgere operazioni consolari in favore dei cittadini marocchini residenti nella provincia di Sassari.