La storia del patron di Nobento in un libro

ALGHERO - Venerdì 5 novembre alle ore 18 - nella sala conferenze al II Piano de Lo Quarter Andrea Alessandrini ed Elias Vacca presenteranno il libro Il mare sul tetto, di Alessandro Zaltron. Alessandrini, già amministratore unico della Nobento, è il protagonista della vicenda. «Una storia incredibile di talento, caduta, impresa, giustizia, visione, velocità, della quale parleremo per la prima volta, con il protagonista anzichè con l'autore» le parole di Vacca nell'anticipare la presentazione.



All’alba, la guardia di finanza irrompe nella villa di Andrea Alessandrini. Quattro agenti mettono a soqquadro tutte le stanze. Il magistrato gli blocca i conti bancari, gli sequestra la casa, gli prospetta vent’anni di carcere. Andrea non si capacita: da semplice magazziniere era diventato socio alla pari del suo titolare, ha gestito l’azienda per dieci anni portandola al successo poi, inspiegabilmente, l’estromissione; e ora che pensa con un minimo di serenità al futuro, si ritrova imputato di spionaggio industriale per colpa della sua ex azienda. “Il mare sul tetto” racconta l’ascesa, la caduta e il riscatto di un uomo accusato di un reato gravissimo, costretto a dodici anni di infernali processi che provano a schiacciarlo ma dai quali riemergerà con più forza perché «se cresci a Montelabbate, un posto che inizia e finisce nei suoi saliscendi, niente da stupirsi che sia tutto un alto e basso la tua vita». In questo romanzo ricco di suspense, Zaltron intreccia il thriller con il memoir per scavare nelle più solide virtù dell’animo umano: il desiderio di lottare contro l’ingiustizia e la tenacia nel dimostrare, oltre alla propria innocenza, il proprio valore.



Nella foto: Andrea Alessandrini



prima pubblicazione 31 ottobre 2021