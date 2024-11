S.A. 31 ottobre 2021 Pioggia, sprofonda la strada in via Catalogna Le strade allagate con i soliti disagi alla viabilità e buche che divantano voragini. In via Catalogna un tratto della carreggiata è interdetto a causa di un buco di qualche metro di lunghezza e profondità



ALGHERO - Arriva la prima conta dei danni per la pioggia che si è abbattuta su Alghero dalla notte scorsa. Le strade allagate con i soliti disagi alla viabilità e buche che divantano voragini. In via Catalogna un tratto della carreggiata è interdetto a causa di un buco di qualche metro di lunghezza e profondità (nella foto). Il manto stradale, già compromesso, è sprofondato per l'ingente quantità di acqua caduta nelle ultime ore.