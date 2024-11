S.A. 1 novembre 2021 L´ultimo libro di Budruni a Villanova Giovedì 4 novembre alle 18.30, presso la sala “Angelo Diez” de Su Palatu, sarà infatti presentato l’ultimo libro dello storico algherese “La Grande Guerra (1915-1918)”







Nella serata, alcune di queste fotografie verranno proiettate con il corredo di una voce narrante al fine di rendere più vivi e toccanti alcuni episodi descritti nel volume. L'evento, inserito all'interno delle celebrazioni per il "centenario del Milite Ignoto", verrà aperto dal saluto del sindaco di Villanova Monteleone Vincenzo Ligios per proseguire con la chiacchierata tra l'editore Salvatore Izza e l'autore. Introduce e coordina Salvatore Meloni, in rappresentanza della Pro Loco di Villanova. VILLANOVA MONTELEONE - Sarà Tonino Budruni a caratterizzare il secondo appuntamento della rassegna letteraria "Fogli d'Autunno", promossa dalla Pro Loco di Villanova Monteleone in collaborazione con l'amministrazione comunale. Giovedì 4 novembre alle 18.30, presso la sala "Angelo Diez" de Su Palatu, sarà infatti presentato l'ultimo libro dello storico algherese "La Grande Guerra (1915-1918)".Il lavoro di Budruni, frutto di una minuziosa ricerca archivistica e documentale, riesce a rappresentare con dovizia di particolari il clima vissuto in quegli anni nella città di Alghero e nel territorio circostante, descrivendo le sofferenze, la miseria, l'attesa di chi rimase ad aspettare comunicazioni dal fronte che spesso non arrivavano se non per comunicare le notizie peggiori. Il libro è una carrellata di testimonianze e documenti inediti, di foto d'epoca assolutamente originali che, tra le altre, richiamano esperienze e tragedie di persone nate e vissute a Villanova Monteleone.Nella serata, alcune di queste fotografie verranno proiettate con il corredo di una voce narrante al fine di rendere più vivi e toccanti alcuni episodi descritti nel volume. L'evento, inserito all'interno delle celebrazioni per il "centenario del Milite Ignoto", verrà aperto dal saluto del sindaco di Villanova Monteleone Vincenzo Ligios per proseguire con la chiacchierata tra l'editore Salvatore Izza e l'autore. Introduce e coordina Salvatore Meloni, in rappresentanza della Pro Loco di Villanova.