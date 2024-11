G.P. 2 novembre 2021 Nemapress presenta Procaccini a Roma Giuliano Amato e Roberto Maroni tra gli eccezionali relatori per il nuovo romanzo di Giuseppe Procaccini “Vite all’incrocio”, edizioni Nemapress. Appuntamento nella prestigiosa sala del Centro Studi Americani di Palazzo Mattei-Caetani a Roma, giovedì 4 novembre alle ore 17 con la conduzione della giornalista Maria Latella



ROMA - Nella prestigiosa sala del Centro Studi Americani di Palazzo Mattei-Caetani a Roma, giovedì 4 novembre alle ore 17 con la conduzione impeccabile della giornalista Maria Latella, si svolgerà la presentazione nazionale del nuovo romanzo del prefetto Giuseppe Procaccini “Vite all’incrocio”, Nemapress edizioni. Dopo i saluti di Gianni De Gennaro, presidente del Centro Studi Americani, a parlarne, insieme all’Autore, saranno autorevoli nomi della cultura e del mondo istituzionale: Giuliano Amato, vicepresidente della Corte costituzionale, già presidente del Consiglio dei ministri; Roberto Maroni, già Ministro dell’Interno e governatore della Lombardia; Gabriele Santoro, giornalista de Il Messaggero.



“Vite all’incrocio” è la storia di Michele e di Gianna che si incontrano per caso in una sala d’aspetto anonima, dove sperano di trovare rimedio con una decisione drastica e definitiva al rispettivo dolore: Michele perseguitato dal rimorso di aver investito ed ucciso, anche senza colpa, un ciclista e Gianna affranta per aver dovuto abortire. Il romanzo accompagna i due personaggi attraverso la loro vita che li porta, per ragioni di lavoro e familiari, a visitare molte città italiane, da Roma a Bologna, passando per Varese e Napoli; tutti i luoghi, grazie alla fine cultura dell’autore, vengono descritti anche per le ricchezze d’arte che contengono. Così questo romanzo può essere letto pure come un vero viaggio nell’Italia più genuina, proponendo al lettore un finale non scontato, ma che comunque apre alla speranza.



Giuseppe Procaccini , prefetto per vent’anni, è stato anche professore di filosofia al liceo, direttore della Scuola Superiore di Amministrazione e del Centro studi americani, collezionista numismatico e di libri antichi, carico di cittadinanze onorarie. Con “Vite all’incrocio” dimostra qualità letterarie di indubbio valore e il suo romanzo pubblicato alla fine dell’estate, sta riscuotendo notevole successo. «La storia dei due protagonisti - dichiara Neria De Giovanni, direttrice editoriale della Nemapress - si inserisce in una discussione aperta sui valori morali della vita e sul mistero del dolore umano. Pertanto è un romanzo di ampio respiro che si presta a molteplici letture ed approfondimenti”.

Nella foto: la sede del Centro studi americani».