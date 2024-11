S.A. 7 novembre 2021 Basket femminile: Alghero perde contro Su Planu La Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino Srl ha disputato sabato una piacevole gara contro le avversarie cagliaritane ma si è dovuta arrendere al punteggio di 54 a 70. Prossima gara il 13 novembre



ALGHERO - La Pallacanestro Alghero perde contro Basket Su Planu Cagliari. Finito il ciclo delle partite proibitive contro le prime 4 squadre in classifica, la Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino Srl ha disputato sabato una piacevole gara contro le avversarie cagliaritane ma si è dovuta arrendere al punteggio di 54 a 70.



Solito inizio delle algheresi senza determinazione e grinta, davanti alle cagliaritane più prolifiche in fase di attacco ha risposto la difesa della sola Fabiana Galuccio per l'Alghero. Finalmente nel 2°tempo le padrone di casa si sono avvicinate nel punteggio chiudendo 25 a 36, e poi ancora nel 3° e 4° tempo chiuso 29 a 34. Da segnalare tra le file della Costruzioni Valentino Srl il gradito ritorno in campo di Deborah Galluccio che riprende dopo 3 settimane di stop dovuto ad un infortunio in campo. Prossima gara sabato 13 novembre a Cagliari contro lo Spirito Sportivo.



Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino Srl- Basket Su Planu 54-70

Scuola Add. Pall. Alghero: Sini 7, Squintu , Galluccio D.10, Atanasio , Imbrea, Galluccio F. 25, Caria 2,Chiavetta 1,Caneo 5, Natoli, Sannia 4. All. Mastropietro.

Basket Su Planu: Magro 4, Pintauro, Piaz 7, Saba 17, Vargiu 30, Meloni 4, Cordeddu 3, Mastino, Peretti 4. All. Botarelli

Arbitri: Sanna D. e Manca M.

Parziali: 13-22; 12-14; 15-21; 14-13.