S.A. 8 novembre 2021 Trapianto organi, convegno a Sassari In collaborazione con l’AOU, un convegno su donazioni di organi e follow up dei trapiantati. L´appuntamento è sabato 13 novembre



SASSARI - Sabato prossimo, 13 novembre (dalle ore 9.30), si svolgerà a Sassari, presso l’Hotel “Grazia Deledda”, un convegno su donazioni di organi e follow up dei trapiantati dedicato, in particolare, alla realtà del Nord Sardegna. L’evento è organizzato dall’associazione di trapiantati Prometeo AITF ODV con la collaborazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari. L'incontro toccherà anche temi di rilevanza regionale e nazionale, vista la presenza del Coordinatore del Centro regionale trapianti, Lorenzo D’Antonio. Tra i relatori sarà presente il dott. Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti (CNT), che torna in Sardegna dopo la visita a Cagliari lo scorso settembre e che sarà il primo Direttore del CNT a visitare Sassari.