Data della morte del vescovo di Alghero Pietro Raffaele Arduino. Da Vescovo di Alghero diede vita a molte opere pie e sociali e contribuì inoltre alla costituzione del Monte Granatico. Nel 1848 ampliò il Palazzo vescovi, arricchì la chiesa di Valverde con una tappezzeria in damasco e una veste sacra (pianeta) di tela in argento ricamata d'oro e fece costruire inoltre l'altare nella cappella di san Carlo Borromeo in Cattedrale. A questo Vescovo si deve la stesura di un catechismo in lingua algherese, il "Petit Compendi de la Doctrina Cristiana", stampato a Cagliari nel 1850.