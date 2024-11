S.A. 8 novembre 2021 Basket, Mercede sfiora l'impresa con la Virtus La partita si chiude sul 54-52 per la capolista Virtus Cagliari, con in parziale di 16-5 in favore della squadra algherese che ha giocato davanti al suo pubblico



ALGHERO - Alla Mercede, per un nonnulla, non riesce l'impresa di battere la capolista Virtus Cagliari, in una partita che ha comunque visto le catalane disputare 40' alla pari con le prime della classe. Parte forte la Mercede, che si porta sul 12-4, ma dopo un time out di coach Staico cambiano le cose, il livello della difesa cagliaritana sale di livello, le catalane si impantanano e si gioca punto a punto dopo un parziale di 8-0 firmato dal Scibelli e Lucchini. Il I quarto si chiude sul 19-18 per le padrone di casa.



Nel II quarto la musica non cambia, la Virtus spinta da Scibelli e Lucchini allunga, anche se Mitreva Kaleva e Solinas riescono a limitare i d'anni, permettendo alle padtone di casa di chiudere con un passivo ridotto, sul 35-29 per la Virtus. Nel III quarto la Virtus continua a macinare punti, mantre la mercede, che appare in difficoltà, segna solo 7 punti, subendo un parziale di 14-7 ed andando all'ultimo intervallo sotto di 13, 36-49.



Nel IV quarto succede quello che i tifosi e lo staff tecnico speravano, ossia le ragazze con una reazione veemente riprendono a giocare come nel primo quarto, guidate da Solinas e Mitreva, fino ad avere tra le mani la palla del pareggio, che però non si concretizza per via di banali errori. La partita si chiude sul 54-52 per la Virtus, con in parziale di 16-5 in favore della Mercede. MVP di giornata, Marta Solinas, playmaker catalana che ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile fino alla serie A. Motorino instancabile, la squadra non può prescindere dal suo estro, si spera che riesca a rientrare in forma il prima possibile. Mansione d'onore al pubblico sempre presente anche nel momento di appannamento del III quarto.



Mercede Alghero - Virtus Cagliari 54 - 52

Mercede Alghero:Eleonora Zoncu, Claudia Scarpa, Carla Tiburcio Martinez 2, Tijana Mitreva 20, Ivona Kozhobashiovska 8, Asia Kaleva 10, Marta Solinas 6, Valentina Usai, Sara Zinchiri, Chiara Obinu 1, Laura Masnata 5

Coach Manuela Monticelli

Virtus Cagliari: Lai, Caschili, Lussu 6, Scibelli 23, Lucchini 15, Corda 2, Alvau, Podda 6, Pellegrini, Salvemme 2, Conte, Pinna

Coach F.Staico