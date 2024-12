Cor 11 novembre 2021 Porto Torres: internazionalizzazione al Paglietti Il progetto è stato presentato dall’insegnante Daniela Campus nella sala mensa dei licei dell’istituto Paglietti di Porto Torres, con l’illustrazione delle opportunità di studio per la scuola che consente la mobilità verso paesi europei di docenti e alunni



PORTO TORRES - Un Piano di internazionalizzazione che ha ottenuto l’accreditamento Erasmus Plus 2021-2027 per progetti di mobilità finanziati dall’Unione Europea. Il progetto è stato presentato dalle insegnanti Daniela Campus e Luciana Bazzoni nella sala mensa dei licei dell’istituto Paglietti di Porto Torres, con l’illustrazione delle opportunità di studio per la scuola che consente la mobilità verso paesi europei di docenti e alunni dei plessi Nautico, Licei e Professionali, un sistema finalizzato ad acquisire competenze linguistiche e formative utili all’apprendimento permanente.



La giornata è stata un’occasione per consegnare le certificazioni linguistiche conseguite da 40 alunni di tutti gli indirizzi del Paglietti nell’anno scolastico 2020-21, alla presenza di Gianni Lovecchio, rappresentante dell’English Centre. «Con ampio respiro europeo, grazie all’Azione Chiave 1, i giovani e gli adulti del Paglietti vivranno esperienze indimenticabili dal punto di vista personale e formativo – ha detto il dirigente scolastico Daniele Tarasa - che metteranno in valigia al loro rientro a scuola in termini di preparazione e competenze».



«I progetti prevedono la partecipazione di più Paesi per cui gli studenti e lo staff non solo viaggeranno verso nuove realtà ma ospiteranno compagni e colleghi stranieri in uno scambio continuo di esperienze e conoscenze». Per prepararsi a questo appuntamento internazionale l’IIS ha attivato dieci corsi gratuiti di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo) aperti agli studenti di ogni indirizzo al fine di potenziare la preparazione degli alunni e di conseguire una certificazione linguistica.