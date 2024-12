S.A. 12 novembre 2021 Covid, incidenza resta bassa in Sardegna Nonostante l´indice Rt sia salito a 1,21 in Italia, l´isola resta tra le regioni nelle quali l´incidenza dei casi di Covid-19 è tra le più basse del Paese: 32,3 casi per 100mila abitanti



CAGLIARI - La Sardegna resta tra le regioni nelle quali l'incidenza dei casi di Covid-19 è tra le più basse del Paese: 32,3 casi per 100mila abitanti, quindi sotto la soglia dei 50 casi. Questi i dati emersi nel monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.



Tutt'altra situazione nel quadro nazionale: l'indice Rt è salito a 1,21 contro l'1,15 della scorsa settimana, mentre l'incidenza settimanale schizza a 78 casi per centomila, contro i 53 di 7 giorni fa. Insiemalla Sardegna le altre due regioni che stanno meglio delle altre sono la Basilicata (29,4) e il Molise (29,7).



Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid, secondo i dati Agenas, nell'Isola cresce lievemente la pressione sulle intensive, dal 3 al 4%, mentre resta invariata quella in area medica, ferma al 3%. Comunque valori ampiamente al di sotto delle soglie critiche stabilite dal ministero.