S.A. 12 novembre 2021 Voci di Donna a Sassari: concerti Prima attesa ospite della rassegna sabato 13 novembre è Ambra Pintore. Seguiranno Rossana Casale, Grazia Di Michele, Mariella Nava, Elisa Carta e Tosca



SASSARI - Al via “Voci di donna”, uno degli eventi più significativi dell’autunno sassarese, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica propone come prima attesa ospite sabato 13 novembre alle 21: Ambra Pintore. L'artista propone una nuova produzione “Terre del ritorno di cui è autrice anche dei testi e delle musiche. Il secondo appuntamento, sabato 20 novembre, è con “Cantautrici” che ha come protagoniste Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava.



Tre donne con alle spalle storie artistiche differenti ma con un minimo comune denominatore: un orgoglio femminile che le ha portate, da oltre trent’anni, a produrre una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali e commerciali dominanti. La rassegna prosegue, sabato 27 novembre, con Elisa Carta e il suo “S’incontru”.



La cantante di formazione jazzistica e di musica cubana ha avuto esperienze in Sardegna, fuori dall’isola e a Parigi, dove ha approfondito lo studio del canto moderno. A chiudere il cartellone, lunedì 29 novembre, è l’attesissimo spettacolo di Tosca “Morabeza in teatro”. La cantante e attrice romana conduce il pubblico in un viaggio nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano attraverso un dialogo continuo con i suoi musicisti. Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21.



Nella foto: Ambra Pintore