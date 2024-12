S.A. 15 novembre 2021 Maltempo, a Cagliari chiuse scuole e università Bomba d'acqua nel Sud Sardegna. Allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. Nel capoluogo il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per la giornata di oggi e sospese anche le lezioni universitarie



CAGLIARI - Secondo le previsione dell'Aeronautica sulla Sardegna arriveranno, nei prossimi giorni, nuove correnti occidentali che porteranno altre nubi ma per ora il minimo depressionario ha superato l'isola. Nell'area Cagliari sono caduti 101 mm di pioggia e a Capoterra 110, dunque sono state abbondantemente superate le medie storiche del mese che sono intorno ai 67/68 mm. Nel 2008, anno del più tragico alluvione si arrivò a 112. Nel capoluogo il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per la giornata di oggi.



A causa del maltempo e dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile sino alla mezzanotte di lunedì e delle ordinanze del sindaco di Cagliari e del sindaco di Monserrato, oltre alle scuole oggi chiude anche l'Università. Sono sospese le seguenti attività: attività didattiche (esempi: lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus); biblioteche, aule studio e attività connesse; discussione delle lauree. Di più: il Comune di Cagliari, in considerazione delle diverse criticità derivanti dal maltempo, comunica che sono state chiuse al traffico via dei Valenzani e via Italia a Pirri, all'altezza di via Salvo D'Acquisto fino a via Pisano e Via Lorenzo il magnifico (per crollo di un muro).



Anziano trovato morto. È stato trovato privo di vita l'80enne disperso questa mattina trascinato via dall'acqua di un canale in località Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, al lavoro da diverse ore con gli specialisti Saf, che hanno perlustrato tutta la zona insieme a protezione civile, volontari e carabinieri. L'uomo, che abitava in zona, era uscito di casa allontanandosi in auto. Poi era rimasto bloccato e sceso dalla vettura, trovata capovolta, è stato trascinato via dall'acqua.



Cacciatori soccorsi. Sono stati soccorsi per un'ipotermia in corso alcuni cacciatori che erano usciti per una battuta nonostante il maltempo. Sempre un cacciatore era rimasto bloccato in località Arcu G'enna 'e sa Craba, a causa dell'allagamento e conseguente interruzione della strada. Oltre ai medici del 118 sul posto si sono recati anche i tecnici provenienti dalle stazioni alpine di Cagliari e Medio Campidano e dalle stazioni speleo di Cagliari e Iglesias.



Primo aggiornamento domenica alle 17