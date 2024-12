Cor 14 novembre 2021 Psd'Az, in direzione nazionale c'è Pintus Eletta nella giornata odierna la Direzione Nazionale del Psd´Az e la Commissione di Garanzia: accordo unitario sulle componenti. Ecco tutti i nomi delle nuove assisi. Confermato nell'ufficio di presidenza anche Giuliano Tavera (Alghero)



ORISTANO - Consiglio Nazionale del Partito Sardo d’Azione nella giornata odierna (domenica) a Bonarcado per l'elezione della rinnovata Direzione Nazionale del Partito e della Commissione Nazionale di Garanzia, alla presenza del segretario Christian Solinas e del presidente Antonio Moro. A dispetto delle forti tensioni degli ultimi mesi, alla fine le diverse anime hanno trovato l'accordo unitario sulle componenti interne, avviando così la fase congressuale che coincide col centenario dalla fondazione del partito.



Tra i membri eletti in Direzione Nazionale, lo storico rappresentante sardista della sezione Anselmo Contu di Alghero, Tore Pintus, entrato da subito in rotta col sindaco algherese Mario Conoci. Con lui Claudia Camarda e Giovanna Lallai della federazione di Nuoro, Tonino Chironi di Cagliari, Roberto Congiu (Ogliastra) e Pasquale Farina, Gavino Gaspa e Bastianino Spanu della federazione di Sassari. Oltre agli otto eletti fanno parte della direzione nazionale, di diritto, il capogruppo in Consiglio regionale e tutte le cariche statutarie (presidente, segretario, vice-segretario, i responsabili organizzativo, federazioni, affari esteri e il segretario amministrativo).



La Commissione Nazionale di Garanzia è invece costituita da Agostino Corvetto, Piero Franceschi, Francesco Magi, Raimondo Mameli, Pasquale Mere, Salvatore Olianas, Efisio Planetta, Angelo Sanna e Antonio Sechi. Tra i cinque membri dell'ufficio di presidenza è stato anche confermato l'algherese Giuliano Tavera, attuale segretario cittadino del partito. Con l'elezione dei due organi prende avvio la fase congressuale nelle diverse Federazioni: il tesseramento si chiuderà il 30 novembre, mentre tra il 1° giugno ed il 10 luglio 2022 dovranno celebrarsi tutti i Congressi di Federazione.



Nella foto: un momento del Consiglio Nazionale del Psd'Az